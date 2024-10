Liberali a segno in due partite su due con l'Italia U19. E che intesa con Camarda

Non è stato un test particolarmente positivo quello dell'Italia Under 19, che nelle due gare in programma contro il Galles ha rimediato rispettivamente un pareggio e una sconfitta. La prestazione fornita dagli Azzurrini in questi match è stata comunque di buon livello, questo va sottolineato, ma purtroppo alcuni errori a livello individuale si sono rivelati decisivi per l'esito dei due incontri. "Il mio obiettivo è quello di far crescere i singoli all'interno del gruppo, per questo ho detto ai ragazzi che devono far tesoro di questi errori per migliorare - ha dichiarato il CT Bollini ai canali della FIGC - È stato un ottimo raduno sotto l'aspetto del lavoro svolto e del comportamento avuto dai ragazzi. Nelle partite, al netto delle tante defezioni che abbiamo avuto, abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo meritato per impegno e mole di gioco prodotto".

Nonostante i risultati poco "gratificanti", vale comunque la pena menzionare chi si è distinto maggiormente in queste due partite. Mattia Liberali, ad esempio, ha provato a trascinare gli Azzurrini in entrambe le gare, pur non riuscendo a contribuire alla vittoria della squadra. Il talento rossonero è andato a segno, infatti, sia nel primo test (servendo anche l'assist a Camarda) che nel secondo, siglando nelle due situazioni il momentaneo 1-1.

Una pedina fondamentale per il Milan Futuro (che spera di risalire presto la classifica nel girone B) e anche per questa Nazionale, che tra meno di un mese sarà chiamata ad affrontare il proprio turno di qualificazione agli Europei.