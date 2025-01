Liberali out, trauma distorsivo alla caviglia procurato in Nazionale

vedi letture

Mattia Liberali non è a disposizione del Milan Primavera che in questi minuti è impegnato nel big match di campionato contro la Fiorentina. Il giovane fantasista rossonero ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia patito in Nazionale negli scorsi giorni. Da capire per quanto tempo il calciatore non sarà a disposizione di mister Guidi: una perdita molto importante in questa fase della stagione.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Nissen, Dutu, Perera; Eletu, Sala, Comotto; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Lontani, Ossola, Tezzele, Colombo, Tartaglia, Siman. All. Guidi

FIORENTINA: Vannucchi; Baroncelli, Gudelevicius, Tarantino, Ievoli, Rubino, Trapani, Kouadio, Bertolini, Scuderi, Caprini. A disp.: Leonardelli, Turnone, Sadotti, Lamouliatte, Keita, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Mazzeo. All. Galloppa