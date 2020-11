Sono quattro gli assenti più importanti del gruppo rossonero che stasera affronterà alle 18.55 il Lille in Europa League. Per la trasferta francese non sono stati convocati Ibrahimovic, Leao e Saelemaekers per infortunio, mentre Mateo Musacchio ha pienamente recuperato ma non è ancora al meglio dal punto di vista atletico ed è rimasto a lavorare a Milanello.