Lille, Zhegrova: "Mi piace tanto il Milan. Seguo sempre le big italiane come il Milan"

vedi letture

Edon Zhegrova è uno dei giocatori più seguiti nel panorama mondiale. L'ala destra del Lille, che ha fatto l'assist per Jonathan David nell'1-1 contro la Juventus martedi, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Interessanti le sue parole nei confronti del Milan e del debole che prova per i rossoneri.

Il sogno Milan

"Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan".