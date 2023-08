Lione a San Siro per Krunic, ma per Pioli è incedibile: "Sì, resterà"

Nelle ultime ore si è palesato un interesse del Lione per Rade Krunic, cercato nelle ultime settimane anche dal Fenerbahce. A San Siro, ieri sera, c'era anche una delegazione del club francese per osservare il bosniaco.

Per l'allenatore rossonero, però, il centrocampista ex Empoli non è sul mercato. Lo si evince da una risposta secca data ai microfoni di Sky Sport. Alla domanda "Krunic resterà?" Pioli risponde "Sì".