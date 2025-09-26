Lippi sul Milan: "Squadra e società in risalita che darò fastidio al Napoli in questa stagione"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di TMW, il procuratore Davide Lippi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla ricostruzione rossonera targata Massimiliano Allegri e Igli Tare:

"Il Milan è una squadra in ricostruzione, hanno venduto tanto. Tare è un grande dirigente, Allegri un grande allenatore. E quando le squadre si costruiscono dall'alto con grandi valori, doti e qualità le cose non possono che andare meglio. Sicuramente è una squadra, una società, in netta risalita e che darà fastidio al Napoli in questa stagione".