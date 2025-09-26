Milan-Napoli verso il soldout, previsti più di 72mila tifosi a San Siro

Il clima positivo e di entusiasmo che mister Allegri ha portato in squadra si riflette anche sul tifo: nonostante l'anno scorso non ci si sia lasciati nel migliori dei modi in questo avvio di campionato i tifosi rossoneri hanno sempre riempito San Siro.

E la partita di domenica contro il Napoli non farà eccezione: lo stadio, al netto del settore ospiti, risulta soldout. Sono stati venduti più di 72mila biglietti, compresi di abbonamenti, per la sfida di Serie A contro la squadra capolista allenata da Antonio Conte.