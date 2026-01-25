live mn

A Roma atteso un calciatore del Milan in conferenza stampa

LIVE MN - A Roma atteso un calciatore del Milan in conferenza stampaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:04News
di Antonello Gioia
fonte dall'inviato a Roma: Antonello Gioia

Un calciatore rossonero è presente in conferenza stampa al termine di Roma-Milan.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.