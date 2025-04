live mn Conceiçao: "La qualità non dev'essere mostrata solo in attacco: serve anche dietro"

Il Milan vince in Friuli per 4-0 contro l'Udinese. Al termine della gara il tecnico rossonero Sergio Conceicao è presente in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Le sue dichiarazioni.

Miglior prestazione dell'anno nei 90 minuti?

"Sì abbiamo giocato bene e abbiamo lavorato su situazioni su cui si fatica a lavorare se hai partite di coppa. Le sensazioni erano buone già alla vigilia e sono state confermate in campo".

"Ne approfitto, in un episodio mi sono commosso durante la partita, ci sta fischiare da parte dei tifosi dell'Udinese, ma applaudire l'uomo dopo i fischi al calciatore è stato un gesto bellissimo. Adesso sta facendo esami, non sappiamo ancora cosa farà".

Bene in difesa:

"La qualità non dev'essere mostrata solo in attacco, anche contro la Fiorentina abbiamo creato tanto ma potevamo anche subire tanto. Serve anche qualità dietro e abbiamo interpretato bene la gara".