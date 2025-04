live mn Conceiçao: "Lo avevo detto ai giocatori: in ogni azione che abbiamo, bisogna essere focalizzati"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine del derby contro l'Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Soddisfazione o rimpianti?

"Quello che abbiamo dimostrato oggi non siamo riusciti a dimostrarlo più volte in campionato. Se fossimo stati umili, con questo atteggiamento, non dico che in campionato sarebbe stata una passeggiata, ma avremmo fatto qualcosa di diverso. Sono molto contento per i ragazzi. Inter squadra fortissima, ho molto rispetto per loro, merita la semifinale di Champions".

Perché oggi atteggiamento e le altre partite no?

"Delle volte gli episodi girano a nostro favore, le altre volte no. Come l'Atalanta che non aveva passato la metà campo e poi ha segnato su un nostro errore. Dobbiamo trovare questa costanza perché abbiamo giocatori di qualità tecnica, poi bisogna aggiungere anche altro nel calcio".

Come sta lei?

"Ora sto bene. Un po' più rilassato... Porto i problemi a casa. Dobbiamo trovare questa costanza in questo finale di stagione. L'ho detto ai giocatori: ogni azione che noi avevamo dobbiamo essere focalizzati in tutti i momenti".

Cosa dici ai tifosi?

"Io voglio abbracciare tutti i giocatori. Ringrazio i tifosi che sono stati mervaigliosi. Hanno tanta pazienza con la squadra. È principalmente per loro questa finale".

