LIVE MN - Coronavirus, allenamenti collettivi: si attende l'ok del Cts al nuovo protocollo. Stop al campionato in Scozia

13.45 - La Premiership scozzese ha annunciato oggi che i club hanno ritenuto all'unanimità che il campionato non può continuare. Per questo motivo la stagione 2019-20 è da considerarsi definitivamente conclusa. Pertanto, il Celtic è stato incoronato campione di Scozia. Si tratta del 51° titolo per gli hoops, il nono consecutivo. Altro verdetto decretato la retrocessione degli Hearts in Championship.

12.13 - Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, tra le proposte che sono state fatte dalle società di Serie A da inserire nel nuovo protocollo c'è anche quella di istituire una figura indipendente per controllare l’esito dei tamponi.

11.49 - La Serie A contro il governo. Ma anche, in parte, contro la FIGC. Nei confronti di questi giorni, che hanno portato a un nuovo protocollo trasmesso oggi al Comitato Tecnico Scientifico, filtrano rumors e indiscrezioni anche legate agli attriti tra il calcio di vertice e la Federcalcio. Nello specifico, spiega La Stampa, i club del massimo campionato sarebbero abbastanza infastiditi nei confronti del capo della commissione medica FIGC, il dottor Zeppilli, che avrebbe difeso sino all’ultimo l’ipotesi dei maxi-ritiri, considerata impraticabile dai medici e dalle società di Serie A. Uno scontro che ora attende l’ultima risposta: quella del Governo e dei suoi consulenti.

11.48 - "Un maggio da sogno, quando eravamo re. Trent'anni fa l'en plein nelle coppe europee". Questo il titolo "nostalgico" de La Stampa nella sua sezione sportivo in ricordo dell'impresa unica nel 1990 di 30 anni fa: "Da oltre due mesi rimastichiamo calcio vecchio, tra compleanni e ricorrenze a cifra tonda di questa maledetta primavera di troppi morti e zero sport. Meglio di niente, il ritorno della Bundesliga. Il nostro pallone, però, dovrà vivere di ricordi ancora per un po'. Tanto vale che ripeschi il meglio. Il top di quel che era «il più bello del mondo». Tre eurocoppe vinte su tre: impresa unica, irripetibile dopo il 1999 con la fine della Coppa Coppe. Sampdoria, Juventus e Milan, nell'ordine. Giusto 30 anni fa: 1990, ed era di maggio".

11.36 - Nell'ultimo decreto del governo, sono vietate tutte le manifestazioni sportivo fino al 14 giugno: la Serie A, che nei piani della Lega sarebbe potuta ricominciare il 13, slitterebbe quindi al 20 giugno. A riferirlo è l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina.

11.24 - "Bundesliga da record, ma in Serie A è caos. Rinviati ritiri e partitelle": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che non riprenderanno oggi gli allenamenti collettivi della squadre di Serie A. Mentre in Germania nel weekend è ripreso il campionato, in Italia si attende l'ok del Comitato tecnico scientifico alle modifiche del protocollo.

11.20 - Nuovi tavoli di confronto. O magari scontro. Oggi, scrive La Repubblica, i club di Serie A incontreranno i broadcaster (Sky, DAZN, IMG). Sul piatto, l’ultima rata dei diritti tv della stagione in corso. Le TV chiedono sconti, il massimo campionato non è disponibile e, senza il pagamento, promette ingiunzioni di pagamento.

11.03 - Alla fine toccherà al Primo Ministro Giuseppe Conte sciogliere gli ultimi nodi con un atto politico e decidere il destino della ripartenza della Serie A. Spinto da pressioni politiche che arrivano sia dalla maggioranza che dalle opposizioni, il Premier ha capito che solo con un atto forte e ha già confidato alle persone a lui più vicine che una soluzione verrà trovata, magari prendendo spunto dalla Merkel e dalla Germania, che ha studiato con attenzione nel corso di questo weekend di ripresa. Conte vuole evitare il rischio che il calcio possa addirittura decidere le sorti del governo, uno scenario analizzato e preso in considerazione vista l'attenzione globale sul tema in questione. Il capo del governo dovrà anche fare i conti con la FIGC, visto che Gravina spera di poterlo incontrare prima del consiglio di mercoledì che sarà determinante per capire il presente e il futuro del campionato italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

11.00 - Per la ripresa degli allenamenti collettivi, il nodo principale da sciogliere resta sempre la questione che riguarda la quarantena: nelle correzioni al protocollo inviate dai club di Serie A al ministro Spadafora si chiede di non spedire tutta la squadra in quarantena, ma di isolare i positivi e mandare il resto del gruppo in ritiro. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che questo vale sia per gli allenamenti, sia per l’eventuale ripresa del campionato.

10.47 - "Si potrà giocare, cercando magari di rischiare il meno possibile. Per poter fare questo bisogna che finalmente vengano proposte quelle famose linee-guida di cui si parla ormai da mesi e che non escono mai fuori in maniera concreta. Devono essere linee-guida che possono essere applicate, altrimenti sono solo carta-straccia. Finora sono stati fatti protocolli non applicabili. Aspettiamo con ansia questi protocolli". Così il prof. Enrico Castellacci, presidente dell'Associazione Medici del Calcio, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Sarebbe stato meglio, per portare avanti questo iter e senza burocratizzare - spiega - un tavolo solo, con membri del Governo, della Figc, della Federazione Medico-Sportiva e dell'Associazione medici del calcio. E' inconcepibile e paradossale che la responsabilità sia data solo al medico. Il medico, la responsabilità civile e penale, ce l'ha nel Dna professionale. I calciatori, che dovrebbero firmare un foglio in cui si attengono alle linee-guida. Non è che il medico può controllare tutto. Ha ragione chi dice che non si possono costringere i calciatori a un'ulteriore quarantena, bisognerà piuttosto responsabilizzarli, cercando di essere un pochino più flessibili ed entrando nella logica tedesca, non in quella della quarantena in caso di un Covid-19". "Ricominciare il 13 giugno? Penso si possa fare, ma solo se finalmente si prendono delle decisioni. E' indispensabile conoscere una data d'inizio per programmare gli allenamenti. Penso si possa ricominciare e me lo auguro", conclude. (ANSA).

10.46 - "Niente allenamenti di gruppo, la Serie A aspetta il governo". Questo il titolo a pagina 37 che La Stampa dedica alla ripresa degli allenamenti di gruppo: "Dopo la bocciatura dei ritiri, proposti più tamponi e test sierologici; oggi il parere del Comitato scientifico. Si riparte dalle seduta individuali, ad eccezione del Parma che ha scelto di andare in ritiro".

10.22 - "Le proposte della Lega di A: no ritiro e positivo isolato". Questo il titolo a pagina 5 che Tuttosport dedica al nuovo protocollo sulla base del quale ripartirà la Serie A: "Modificato il protocollo Figc con i contributo di Nanni e Casasco. I giocatori tornano a casa. Se c'è un caso, ci si allena comunque".

10.00 - La Lega Calcio ieri ha risposto alle richieste del Governo presentando in un pomeriggio il documento, condiviso con la FIGC e con la commissione medica, con il nuovo protocollo per gli allenamenti. Un documento che verrà analizzato da Spadafora e dal CTS nei prossimi 3-4 giorni, con un iter accelerato che punti ad ottenere il via libera per gli allenamenti collettivi. Non ci sarà il gruppo chiuso come previsto dal protocollo bocciato la settimana scorsa da club e calciatori. I giocatori potranno tornare a dormire a casa anche se ciò significherà dover aumentare il ritmo dei controlli con tamponi ogni quattro giorni. La novità più grande però riguarda i nuovi eventuali casi di positività al Coronavirus: nel caso in cui un giocatore dovesse essere trovato positivo, verrebbe immediatamente isolato, mentre la squadra dovrebbe isolarsi in una struttura ad hoc per due settimane con tamponi ancora più frequenti ma anche con la possibilità di continuare ad allenarsi. Oggi le squadre potranno continuare ad allenarsi con la modalità della scorsa settimana, quindi senza particolari novità e sempre individualmente. Il CTS però si riunirà oggi e potrebbe arrivare il primo via libera per allenamenti che prevedano piccoli gruppi di lavoro pur osservando la distanza di due metri tra i vari giocatori. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

09.58 - "Serie A, ancora niente allenamenti di gruppo. Intanto la Bundesliga fa ascolti da record". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani: "Niente ritiro blindato ma se c'è un positivo tutta la squadra si chiude in ritiro. O meglio come espressamente scritto nel nuovo protocollo «da quel momento, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata». Che nella maggior parte dei casi sarà il centro sportivo. Ascolti record per la ripresa del campionato tedesco, anche se per qualcuno non è vero calcio".

09.35 - "Allenamenti rinviati" è il titolo scelto dal Corriere della Sera per aprire la sua sezione sportiva odierna. Ancora troppi nodi da sciogliere, le squadre di serie A vanno avanti con il lavoro individuale. Restano vietati per ora partitelle e contatti. Il nuovo protocollo va ancora approvato. Lo scoglio resta la quarantena con positivi Spadafora: "I giocatori sono preoccupati". L’Udinese: "Ripartire il 13 giugno è follia".

09.23 - L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sulla Serie A: "Allenamenti collettivi slittati a domani: 'Manca l'ok del Cts'". Per il momento, le squadre del massimo campionato italiano non possono riprendere gli allenamenti collettivi in quanto devono attendere l'ok del Governo e del Comitato tecnico scientifico sul nuovo protocollo.

09.11 - "Bundesboom. Ma in Italia è caos" scrive il Corriere dello Sport in apertura, quest'oggi. Il ritorno del campionato tedesco regista notevoli picchi di audience in tutto il mondo. Anche da noi mezzo milione di spettatori. Ieri il 2-0 del Bayern firmato Lewandowski. Intanto la Liga e il calcio turno provano a ripartire. In Serie A però è ancora caos. Allenamenti e quarantena: la Serie A in un vicolo cieco. Le norme contenute nel nuovo decreto del governo impediscono la ripresa degli allenamenti collettivi. La FIGC invia a Spadafora il protocollo modificato e la parola torna al CTS.

08.59 - Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Pioli, oggi il Milan torna al lavoro e a Milanello si rivedrà anche Rade Krunic, il quale riprenderà ad allenarsi individualmente insieme al resto del gruppo milanista. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

08.36 - Nelle scorse ore, i club di Serie A hanno fatto delle correzioni al procollo per la ripresa degli allenamenti collettivi e lo hanno girato alla FIGC, che a sua volta ha inviato il tutto al ministro dello sport Spadafora: come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, tra domani e mercoledì è attesa la risposta dal Comitato tecnico scientifico.

08.24 - "Allenamenti rinviati. Ma il calcio ha un piano in tre punti chiave per il sì del governo" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. Nuovo protocollo FIGC all'esame del CTS ma il Parma rompe il fronte e sceglie il ritiro. Quarantena: con un positivo, giocatore in isolamento e squadra in ritiro per due settimane. No clausura: niente ritiri blindati, tutti a casa dopo l'allenamento. Tamponi: ogni 4 giorni test per tutti i componenti della squadra.