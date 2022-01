LIVE MN - Dalle 19 siamo in diretta su Twitch! I temi: si avvicina Milan-Juve. Di Bello sostituisce Orsato

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Ci si avvicina al big match di domenica sera contro la Juventus: da Milanello arrivano le prime indicazioni sulle possibili scelte di Pioli, che recupera Bennacer: l'Algerino è tornato in nottata dalla Coppa d'Africa e questa mattina si è già presentato al centro sportivo di Carnago. L'algerino partirà quasi sicuramente dalla panchina. Novità sul direttore di gara: non ci sarà più Daniele Orsato, indisponibile. Al suo posto Marco Di Bello.

Ne discuteremo dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Salvatore Trovato e Gianluigi Torre; conduce Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!