LIVE MN - Emergenza Coronavirus, i dati del bollettino dell'11 aprile. Villani (pres. SIP): "Straordinariamente rapidi i tempi per il vaccino"

18.20 - Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, primario di Pediatria generale e malattie infettive all’ospedale Bambin Gesù di Roma ha parlato così in merito al vaccino per il Covid-19 in confernza stampa nella sede del dipartimento della protezione civile: "Probabilmente straordinariamente rapidi i tempi per il vaccino. Tempi brevi significa questo: normalmente per arrivare ad un vaccino che venga commercializzato il tempo medio è di 2-3 anni. In questa occasione i tempi penso saranno molto più brevi. Difficile dire quali, ma non saranno quelli consueti solitamente per un vaccino"

18.00 - Come ogni giorno la protezione civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i numeri:

• Casi attuali: 100.269 (+1.996, +2%)

• Deceduti: 19.468 (+619, +3,3%)

• Dimessi/Guariti: 32.534 (+2.079, +6,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.381 (-116, -3,3%)

Totale casi: 152.271 (+4.694, +3,2%)

17.10 - La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 273 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 216) per un totale di 10.511 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati in Lombardia sono attualmente 57.592, con un incremento di 1.546 unità nelle ultime 24 ore (ieri +1.246). Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 1.174 pazienti, -28 rispetto a ieri. Sale di 1150 il conto dei guariti, in totale 33.881. I tamponi effettuati sono stati 9.972 delle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 197.297.

15.32 - Sì alla riapertura dei negozi di abbigliamento per bambini e neonati. No alla riapertura delle librerie e delle cartolibrerie. La Regione Lombardia, all'indomani del nuovo Dpcm del Governo che aveva autorizzato la loro riapertura, ha emesso una ordinanza vietando l'apertura di questi esercizi commerciali nella Regione dal 14 aprile. "Il documento - si legge nella nota - conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all’aperto e tutte le attività non essenziali.

Inoltre, sarà possibile acquistare articoli di cartoleria, di fiori e piante all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti. Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità”.

I libri e gli articoli di cancelleria potranno quindi essere venduti nei supermercati.

14.50 - Il Primo Ministro inglese Boris Johnson è sulla via della guarigione. La notizia arriva direttamente da un portavoce di Downing Street, due settimane dopo quella della positività di Johnson al COVID-19. Ricoverato al St. Thomas Hospital di Londra, il premier inglese negli ultimi giorni era stato trasferito al reparto di terapia intensiva a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

14.10 - I controlli sul territorio da parte delle Forze dell'ordine sono sempre più stringenti, soprattutto durante il fine settimana in occasione delle festività pasquali. Nella giornata di venerdì 10 aprile sono state sottoposte a controllo 301.708 persone e sono stati verificati 93.765 tra esercizi commerciali e attività. Le sanzioni amministrative inflitte ai cittadini che non hanno rispettato le misure di contenimento per l'emergenza Covid-19 sono state 10.442, denunciate 82 persone per falsa attestazione o dichiarazione e 12 per violazione dell'obbligo di quarantena. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 218, le chiusure di attività sono state 41. Nel complesso, dall'11 marzo al 10 aprile 2020, sono state controllate 6.482.141 persone, 2.681.184 le verifiche agli esercizi commerciali.

14.00 - Walter Mattioli, presidente della SPAL, si è espresso in merito alla possibile ripresa del campionato: "L'UEFA e la FIGC vorrebbero concludere questa stagione, se dovesse succedere sarebbe una cosa tanto importante perché vorrebbe dire che le cose sono talmente migliorate che sarebbe possibile tornare in campo. Io ho qualche dubbio ma dovesse succedere sarei felice, vorrebbe dire che l'Italia e la sua economia riprenderebbero le loro attività e sarebbe la cosa più importante. Noi vogliamo essere pronti dovesse succedere tutto questo. Adesso valutiamo se sarà a maggio, a giugno, se si potrà fare... Ma stiamo lavorando per farci trovare pronti qualora dovessero chiamarci per un finale di campionato importantissimo e difficilissimo. Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto, nutro delle grandi speranze perché io credo ciecamente in questo gruppo e siamo pronti per fare tutto ciò che voi vi aspettate".

13.30 - Gli Stati Uniti hanno superato quota 500mila casi di positività al COVID-19. E' quanto emerge dallo studio della John Hopkins University, che aggiorna in tempo reale i dati di tutto il mondo. A New York, la città più colpita degli USA, fino a questo momento si sono registrati 5.820 decessi.

12.28 - Domenico Arcuri, commissario straordinario scelto dal Governo per l'emergenza Coronavirus, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza in Italia: "Questo nemico sconosciuto, forte e sostanzialmente invisibile è ancora tra noi. Siamo sulla buona strada, gli indicatori ci hanno dato qualche senso di speranza ma non siamo ancora alla fine del tunnel. Anzi, è ancora lontana e per questo vi continuo a supplicare: state a casa, state attenti e siate ancora responsabili".

Uscita definitiva solo dopo il vaccino - Arcuri ha specificato che l'Italia, così come gli altri paesi, si metterà questa emergenza alle spalle solo dopo la scoperta di un vaccino: "Noi - ha detto - ci metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Fino a quando non verrà scoperto, abbiamo un solo antidoto: noi stessi e i nostri comportamenti. Essi servono a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi fino all'auspicata scoperta del vaccino in questa guerra che affligge tutte le nazioni".

Non è ancora il momento della Fase 2 - Sul passaggio a una fase successiva, questo il pensiero di Arcuri: "Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell'uscita dalla Fase 1. In questi giorni si sono sviluppate discussioni e numerosi dibattiti sul tema e ieri il Presidente del Consiglio ha spiegato che qualche piccola misura di allentamento è stata decisa, ma abbiamo ancora da aspettare un po' per un allentamento più forte. E' necessaria questa linea per evitare il riproporsi del contagio che potrebbe produrre danni ancora più forti rispetto a quelli già prodotti. Dobbiamo lavorare tutti affinché i contatti non riesplodano. La salute è il requisito fondamentale di una comunità civile".

Servono i COVID-Hospital - "Stiamo lavorando per la cosiddetta Fase 2, quando essa arriverà. Noi continueremo ad essere il braccio operativo anche in questa fase e dovremo contribuire a realizzare un certo numero di COVID-Hospital, luoghi per fronteggiare il Coronavirus. Bisognerà separare i malati di coronavirus dagli altri con l'obiettivo fondamentale di predisporre l'uscita progressiva dall'emergenza, una uscita lenta e speriamo inesorabile", ha detto Arcuri.

12.22 - Dal 4 maggio la Serie A riprenderà gli allenamenti, con l'obiettivo di tornare in campo a fine mese. I club sono già al lavoro per sistemare tutto per la ripresa, spiega Il Corriere del Mezzogiorno, come il Napoli. Il club attende il protocollo del comitato medico-scientifico della Figc che si riunirà nuovamente martedì e l’unica novità potrebbe essere una deroga per svolgere le visite mediche in modo da iniziare poi il 4 maggio il programma di allenamenti. Lo staff medico azzurro da varie settimane si è mosso per la fornitura dei test rapidi e per stringere accordi con i laboratori per tamponi ed esami

12.18 - Secondo quanto riporta oggi La Repubblica, non sarebbe ancora del tutto tramontata per quanto riguarda La Serie A l'idea di tenere in ritiro fisso le squadre nei rispettivi centri di allenamento fino al termine della stagione ma è scartata l'eventualità di portare tutti a Roma giocando ogni gara nella Capitale o al massimo nelle 5-6 città meno colpite dall'emergenza sanitaria.

12.15 - Questi, stando agli ultimi dati ufficiali, i cinque paesi con più casi in Europa.

Spagna - 161.852 (16.353 decessi)

Italia - 147.577 (18.849 decessi)

Germania - 113.525 (2.373 decessi)

Francia - (90.676 (13.197 decessi)

Regno Unito - 70.272 (8.958 decessi)

12.14 - Il Ministero della Salute spagnolo ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Si tratta del paese europeo col maggior numero di casi: 161.852 dall'inizio dell'epidemia, di cui 4.830 nell'ultimo giorno. Di questi oltre 160mila casi, 59.109 i guariti e i 16.353, 510 in più rispetto al bollettino di ieri. In Spagna, le persone attualmente affette da COVID-19 sono 86.390.

12.00 - Nell'ultimo Dpcm, il Governo ha dato anche ampio spazio al tema degli spostamenti. Confermate le limitazioni presenti già in precedenza: ci si può spostare solo per motivi di salute, di lavoro o di necessità. E chi rientra in Italia, deve osservare 14 giorni di quarantena obbligatoria.

Nell'Articolo 5 dedicato ai 'Transiti e soggiorni di breve durata in Italia' viene poi specificato che questi sono possibili: "Esclusivamente per comprovate esigenze

lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Per farlo, oltre a dimostrare le comprovate esigenze lavorative, bisognerà.

1 - Fornire l'indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti.

2 - Fornire il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Questi dati devono essere comunicati al vettore all’atto dell’imbarco, aereo, nave o treno che siano.