LIVE MN - Emergenza coronavirus, terminato vertice Lega-FIGC-medici. A breve contatto Gravina-Spadafora

13.56 - Il vertice tra Lega Serie A, Federcalcio e medici è terminato da poco e Sky Sport ha dato i primi aggiornamenti. La Lega ha comunicato alla FIGC che il protocollo studiato dalla Federcalcio per la ripresa degli allenamenti dovrà essere rivisto in tre punti: nella modalità della quarantena in caso di calciatore positivo, nella modalità del ritiro e nella responsabilità dei medici. Ciò che la FIGC aveva cambiato, dopo la richiesta del CTS, non va bene alle squadre di A e alla Lega. Oggi pomeriggio ci sarà un contatto tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e il ministro dello sport Spadafora e vedremo quella che sarà la sua reazione, se privata o pubblica e se ci sarà la volontà di modificare il protocollo. A breve dovrebbe arrivare anche una nota ufficiale della Lega Calcio.

13.36 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo aver interrotto la quarantena nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic questa mattina alle 11.30 è sceso in campo individualmente insieme al gruppo di giocatori che avevano la seduta fissata per il mattino.

13.02 - Lega e FIGC si preparano ad andare da Giuseppe Conte per discutere della ripartenza e il Corriere dello Sport di questa mattina parla dell'ormai scelta di far ripartire la Serie A che sarà politica. Se infatti la decisione fosse presa dagli scienziati il campionato non potrebbe riprendere, visto che il CTS ritiene troppo alto il rischio. Conte, maggioranza e opposizione hanno rimarcato nel dibattito parlamentare che l'industria calcio, con tutti i posti di lavoro che genera e gli introiti che garantisce al fisco, non può riavviarsi quando ci sarà rischio zero.

12.28 - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato a beIN Sports: "Abbiamo un piano concreto per finire la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe finirà la stagione. Chi non lo farà, scelta loro, ma dovranno giocare le qualificazioni se vogliono partecipare alle competizioni UEFA. Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo della UEFA confermi le date, ma posso dire che la stagione europea sarà completata, se tutto rimane così com'è, ad agosto. Sono sicuro che potremo finire la stagione europea. I campionati nazionali sono una cosa separata e decideranno separatamente come vogliono procedere, ma come ho già detto penso che almeno l'80% finirà la stagione".

12.01 - "La Serie A non si ritira", titola l'edizione odierna de Il Messaggero. La serie A continua correre su due piste parallele. Ci sono i 'furbetti del tamponcino' che nei centri sportivi sono già in clima partitella e quelli che, come Inter e Roma, invece, in ritiro non ci vogliono proprio andare. La ripartenza, se ci sarà, resta un punto interrogativo. Come detto molti club non vogliono andare in clausura. Soprattutto ritengono il protocollo, per come scritto, inapplicabile. E poi ci sono i furbetti. Il governo li temeva tanto che nel dpcm erano state vietate le corsette nei centri sportivi. Il rumoroso scatto in avanti della Lazio ha chiaramente servito un assist per far allargare il ghigno di Spadafora.

11.46 - Arrivano anticipazioni, riportate da Corriere.it, su quelle che saranno le disposizioni presenti nel dpcm. Nella bozza, che sarà portata alle 12 in Consiglio dei ministri, è previsto che dal 3 giugno saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra le Regioni: "A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree".

11.44 - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato a Rainews24. Queste le sue parole: "Spero che possa essere un’estate quasi normale, mi auguro veramente che tenendo ancora un po’ duro e cercando di rispettare rigorosamente le regole e cercando di non commettere imprudenze si possa continuare ad abbassare questo indice di infezione. Noi fra le altre cose abbiamo l’indice che è tra i migliori d’Italia, siamo tra le regioni più virtuose da questo punto di vista, abbiamo come il Veneto uno 0.53 che è vicino al miglior risultato, quindi se continueremo in questa direzione e i nostri cittadini continueranno ad essere seri come si sono dimostrati fino ad oggi, sono convinto che sarà un’estate con poche limitazione nella quale potremo riacquistare giorno dopo giorno uno spazio della nostra libertà".

11.36 - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, oggi alle 12 ci sarà una videoconfernza tra i vertici della Lega Serie A (Dal Pino e De Siervo) e quelli della Figc (Gravina e Brunelli), a cui si aggiungeranno anche Casasco in qualità di consigliere indipendente di via Rosellini e al dottor Nanni del Bologna. L'obiettivo di questa riunione sarà quello di "trovare soluzioni praticabili nell’applicazione delle istruzioni ricevute e individuare insieme ai ministri della Salute (Speranza), dello Sport (Spadafora) e al Cts un protocollo condiviso", fa sapere la Lega di A.

11.24 - L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Malagò consola la serie A. Ma i club si ribellano: così non andiamo in ritiro". Il numero uno del CONI ha dichiarato: "Al 99% la Serie A ripartirà il 13 giugno". Nelle scorse ore, però, i club si sono scagliati contro il nuovo protocollo: "Va cambiato" è l'idea di molte società (Inter, Milan, Napoli, Roma, Cagliari, Verona, Atalanta, Sampdoria e Genoa).

11.05 - Oltre al caos ripartenza continua a tenere banco anche quello relativo al pagamento dell'ultima rata dei diritti tv e in questo senso, come spiega Tuttosport, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, inizierà le sue missioni con le pay tv, a partire da Sky. L'ad spiegherà che senza il saldo dell'ultima rata di maggio-giugno finora non pagata, entro sei giorni partirà un decreto ingiuntivo.

11.00 - "Ibra, tampone e quarantena finita": titola così questa mattina Repubblica che spiega che è durata pochi giorni la quarantena di Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Lo svedese, che avrebbe dovuto rispettare 14 giorni di isolamento previsti per coloro che rientrano in Italia dall'estero, si è sottoposto a due tamponi (entrambi negativi) e con l'ok della Regione è tornato nella sua casa a Milano.

10.46 - Nella serata di ieri è scoppiato il caos intorno alla ripartenza della Serie A e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di "prova di forza" dei club nei confronti del protocollo. Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo vertice tra la Lega, la FIGC e i Ministeri per cercare di arrivare a una soluzione sullo stesso protocollo, con le società che hanno chiesto tre modifiche importanti: niente quarantena di gruppo in caso di positività, abolizione dei ritiri e no alla responsabilità penale dei medici.

10.34 - "Il calcio in rivolta contro i ritiri: no agli allenamenti". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera in riferimento alla ripresa degli allenamenti lunedì: "Il calcio in rivolta. Giocatori e allenatori contro il ritiro, i club contro l’organizzazione del suddetto ritiro, i medici contro la responsabilità civile e penale che cadrebbe su di loro in caso di positività. Nel mirino il protocollo del Comitato tecnico scientifico, considerato troppo stringente".

10.32 - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, è stato intervistato da Rainews: "Il Protocollo di sicurezza? Ci siamo ritrovati per analizzarlo e capire quali sono le novità. Ci sono delle criticità che hanno evidenziato i club, speriamo di trovare un modo per superarle in modo da poter ripartire. Sicuramente non avere una data certa per l'inizio della stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati ed indicazioni. Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un'intera squadra, è uno dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo, una positività potrebbe interrompere sul piu bello il percorso. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività".

10.22 - "I dubbi sul protocollo: pressing per variare ritiri e quarantena". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del QS in edicola stamani. Ancora ci sono molti nodi da sciogliere per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti dal 18. Il tempo stringe, alcune squadre si sono ribellate all'incertezza del protocollo e adesso si aspettano novità nelle prossime ore.

10.10 - Sembrava destinato a passare a Milanello i 14 giorni di quarantena obbligatoria per coloro che tornano in Italia dall'estero e invece ieri Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il Centro sportivo milanista dopo che il doppio tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo: il primo gli è stato fatto quando è atterrato a Milano (all'aeroporto c'erano due medici ad attenderlo), il secondo invece due giorni dopo come prevedono le procedure. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.

09.58 - Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Milan, Inter, Napoli e Roma hanno già fatto sapere che lunedì non riprenderanno gli allenamenti collettivi, ma anche Torino, Verona, Brescia, Genoa e Sampdoria sarebbero sulla stessa posizione. Sono pronte, ma restano in attesa di novità, invece, Juve, Fiorentina e Atalanta.

09.47 - "Rivolta contro Spadafora: 'Così non ci alleniamo!'": taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicato alle parole dell'Assocalciatori e dei club del massimo campionato che nella serata di ieri hanno mostrato tutto il loro disappunto verso le disposizioni del governo. "No allo stop in caso di una sola positività e serve una data ufficiale per il via, altrimenti niente ritiro", questa la presa di posizione dei club che allontana nuovamente la ripartenza del calcio.

09.23 - Il calcio è in rivolta e nel mirino finisce il protocollo del Comitato tecnico scientifico che viene considerato troppo stringente: lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che giocatori e allenatore sono contro il ritiro, le società sono contro l'organizzazione del ritiro, mentre i medici si sono detti contrari alla responsabilità civile e penale che cadrebbe su di loro in caso di positività.

09.11 - "Ibra, due tamponi: isolamento finito": sulla prima pagina del Corriere dello Sport spazio oggi anche allo svedese del Milan che, dopo aver eseguito due tamponi con esiti negativi, può tornare ad allenarsi con il resto della squadra rossonera e poi andare a casa come gli altri.

08.48 - "Ritiri, è scontro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani i riferimento alla modalità di ripresa della Serie A: "Fra tre giorni il via agli allenamenti di gruppo, mentre sale la tensione sulle nuove regole. Alcuni club, tra cui Inter, Napoli e Milan, non sono pronti ad avviare la fase della preparazione collettiva e chiedono norme meno rigide. Anche i giocatori sono sul piede di guerra. Gravina irritato prepara l'incontro con il Premier".

08.12 - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "La rivolta". Nel pomeriggio di ieri erano arrivate le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò che lasciavano ben sperare: "Al 99% si riparte il 13 giugno". Ma nella serata di ieri la doccia fredda, con un comunicato della Lega che riporta le intenzioni dei club di contestare il protocollo. Dopo oltre due mesi di lockdown i calciatori rifiutano la clausura del maxi-ritiro. E inoltre i medici chiedono lo scudo penale: troppe le responsabilità addossate ai medici dei club.

*****VENERDI' 15 MAGGIO*****

18.14 - Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati odierni, con la differenza rispetto a 24 ore fa tra parentesi:

• Attualmente positivi: 76.440 (-2.017, -2,57%)

• Deceduti: 31.368 (+262, +0,8%)

• Dimessi/Guariti: 115.288 (+2.747, +2,4%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 855 (-38, -4,3%)

• Tamponi: 2.807.504 (+71.876)

Totale casi: 223.096 (+992, +0,4%)

17.40 - Questi i dati dell'emergenza Coronavirus in Lombardia delle ultime ventiquattro ore:

Tamponi effettuati: 538.243 (+14.080)

Totale positivi: 83.820 (+522)

Decessi: 15.296 (+111)

Terapia Intensiva: 297 (-10)

Ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-189)

Guariti: 30.009 (+653)

15.56 - Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo l'ennesimo rinvio a centrocampo da parte di Spadafora con le parole espresse in Parlamento, e dopo la votazione della Lega Calcio che ha individuato nel prossimo 13 giugno il giorno giusto per riprendere a giocare, toccherà al Premier Giuseppe Conte sciogliere ogni dubbio, l'ultima parola spetta a lui. Il Presidente del Consiglio incontrerà entro il 20 maggio, giorno del Consiglio Federale, il numero uno della FIGC Gravina e da questo incontro si capirà se la volontà di tornare in campo sarà reale oppure se è solo un bluff.

15.04 - "Positivi semplici infortunati o tutta la squadra in quarantena? È questo il punto. Abbiamo recepito una direttiva che individua un percorso di coinvolgimento generale e non quello di creare una quarantena individuale. È un tema che riguarda il Cts, non ho mai interloquito con loro, lo devono fare il governo e il ministero dello Sport. Mi dicono che è una decisione che può anche essere rivista": queste le parole a Radio Due di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in merito alla possibile quarantena per tutta la squadra nel caso dovesse uscire un positivo dopo la ripresa del campionato.

14.39 - Intervenuto a Radio Due, Giovanni Malagò, numero uno del CONI, ha spiegato: "In Germania hanno fatto un accordo con i calciatori se le cose non riescono a chiudersi, nel caso italiano l'obiettivo unico è quello di cominciare. È un questione culturale, questa mentalità del 'partiamo e poi vediamo' io non ce l'ho. Secondo me nella vita serve sempre avere una alternativa, per evitare di compromettere una situazione già molto complessa".

14.13 - Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha parlato a TMW Radio di come gli altri campionati possano stimolare la ripartenza anche in Itali: "Sappiamo che è un sentiero stretto rispetto a realtà di altri paesi. Attendiamo e auspichiamo che ci sia una ripresa secondo aspettative in Germania e poi anche in Spagna e tutte le altre. Il contesto internazionale potrebbe anche aiutare a una ripresa in Italia, se ripartono altri campionati può essere uno stimolo. Non credo neanche che il calcio voglia trattamenti preferenziali su tamponi o cose che lo pongano su una dimensione diversa, non è un soggetto abituato ad utilizzare risorse non proprie, si è sempre preso responsabilità economiche. La quarantena è un problema delicato, altri paesi si sono comportati in maniera diversa, ma consideriamo pure che in Germania c'è una realtà politica dove i land hanno maggior peso decisionali. Poi bisogna valutare l'aspetto dei medici del calcio: non esiste un contratto collettivo che li riguardi, in termini reali non c'è mai stato, sono dei professionisti legati ai singoli club. L'obiettivo è cogliere le situazioni negative per crescere ed organizzare il futuro in maniera tale che nessuno si trovi sovraesposto, anche se in realtà finiamo ad esserlo tutti. Io da imprenditore sono oggetto di un dibattito continuo su tutti i fronti, perché a nessuno fa piacere assumersi le responsabilità di una ripartenza in condizioni economiche traumatiche e incorrere in conseguenze penali".

13.36 - L’Assemblea di ieri della Lega Serie A è servita, oltre che a decidere la data dell’eventuale ripartenza del campionato (13 giugno), a portare avanti la discussione con le tv e i broadcaster proprietari dei diritti tv. 18 squadre su 20, spiega la Gazzetta dello Sport, hanno votato per l’ultimatum (astenuti Sassuolo e Bologna): Sky, Dazn e Img avranno ancora qualche giorno di tempo per provvedere al pagamento della rata in sospeso, la sesta, poi le società passeranno alle vie legali.

13.20 - Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato così della ripresa della Serie A ai microfoni di Radio Due: "Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro".

13.12 - Secondo il Corriere dello Sport, poste le votazioni di ieri e l’intenzione da parte della Lega di far rispettare i pagamenti ai broadcaster, esistono alcune società che vorrebbero mantenere una linea morbida. “Sono partner storici e possono essere in difficoltà anche loro”, il ragionamento portato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli (pur ribadendo l’obbligo contrattuale di pagamento). Col numero 1 bianconero, oltre alle due astenute Sassuolo e Bologna e al Parma, ci sarebbero anche Marotta e Scaroni rispettivamente di Inter e Milan.

12.47 - La data, pur sempre ipotetica, per la ripartenza della Serie A è stata fissata al 13 giugno. Da quel giorno al 2 agosto, deadline imposta dalla UEFA, ci saranno 8 fine settimana e 7 possibili turni infrasettimanali. Uno spazio che, spiega la Gazzetta dello Sport, regala speranze anche alla Coppa Italia. L’Assemblea di Lega ha buttato già la sua verosimile ipotesi: le due semifinali di ritorno che mancano, Juventus-Milan e Napoli-Inter, potrebbero essere giocate il 30 giugno e l’1 luglio, a quel punto resterebbe oltre 1 mese per trovare spazio alla finale di Roma. E in tal senso, la data ipotizzata dalla Lega è quella del 22 luglio.

12.32 - Le condizioni imprescindibili poste dal Cts al protocollo per la ripresa degli allenamenti hanno creato preoccupazioni e punti interrogativi, fra le 20 squadre di Serie A. In particolar modo il passaggio in cui si dispone la quarantena di 2 settimane obbligatorie per tutto il gruppo squadra in caso di un solo caso di positività. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, nel documento inviato dalla FIGC al Ministero dello Sport c’è anche un passaggio a metà fra una richiesta e una speranza. Le indicazioni riguarderebbero le prime due settimane di allenamento (quindi in linea teorica 18-31 giugno) con possibile estensione alla terza, inoltre il nuovo protocollo dice: “Successivamente, sulla base del combinato disposto alle evidenze epidemiologiche e delle misure governative che verranno adottate, potranno essere fornite linee guida aggiornate per un possibile allentamento della ‘quarantena volontaria’ in occasione dei successivi periodi di allenamento e/o ripresa delle gare”.

12.30 - Nella giornata di oggi ministro Spadafora ancora al centro del dibattito: il numero 1 dello sport italiano prenderà parte alla giunta del CONI, col lui anche il dottor Casasco del Cts. Si parlerà della ripresa di tutto lo sport italiano, ovviamente ci sarà spazio anche per il calcio. E già in giornata potrebbe arrivare anche la data dell’incontro fra il premier Conte e il mondo del calcio, FIGC in testa, per parlare più dettagliatamente della ripresa e per capire i margini di allentamento delle misure. Grande attesa, inoltre, per le prime reazioni ponderate alla ripresa degli allenamenti il 18 maggio e alle stringenti norme imposte dal protocollo redatto da FIGC e Cts del governo.

12.24 - In vista della ripartenza degli allenamenti collettivi, Milanello è praticamente pronto per accogliere la squadra rossonera e tutti coloro che saranno in ritiro con i giocatori del Milan, come per esempio cuochi e staff medico. Nel Centro sportivo di Carnago ci sono al momento a disposizione solo 37 stanze singole che verranno messe a disposizione dei giocatori e dello staff tecnico, mentre per gli altri il club di via Aldo Rossi dovrà appoggiarsi a qualche struttura esterna vicino a Milanello. La ripresa dovrebbe avvenire il 18 maggio, ma potrebbe servire qualche giorno in più per permettere al Milan di fare i test sierologici a tutti coloro che saranno in ritiro con la formazione milanista. In quel caso, gli allenamenti collettivi potrebbero iniziare al massimo un paio di giorni dopo. Lo riferisce Sky.

12.13 - Proseguono anche questa mattina gli allenamenti individuali dei giocatori rossoneri che sono stati divisi in due gruppi: il primo ha lavorato a partire dalle 9.30, mentre il secondo ha iniziato ad allenarsi alle 11.30. Come riporta Sky, oggi nel Centro sportivo milanista sono presenti sia il direttore tecnico Paolo Maldini, sia il direttore sportivo Frederic Massara.

11.49 - 15 società di Serie A su 20 hanno votato favorevolmente: in linea teorica, il 13 giugno può ripartire la Serie A. L’Assemblea di Lega ha dato parere favorevole alla ripartenza prima della metà di giugno sebbene i 5 club contrari (Torino, Udinese, Sassuolo, Napoli e Sampdoria) volessero aspettare almeno una settimana in più, ovvero il 20 giugno. Una riunione di 4 ore in cui sono emersi problemi e preoccupazioni per le tantissime criticità di questo periodo soprattutto legate allo stringente protocollo imposto dal Cts alla FIGC, che rischia di fermare tutto. Ma in caso di arrivo al 13 giugno senza problematiche o malaugurati stop, la Serie A ha già detto che sarà pronta a giocare le restanti 12 giornate (13, considerando i recuperi, per Inter, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Verona, Cagliari, Torino e Parma). A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

10.24 - Primi risultati scientifici degli studi sull'uso del plasma iperimmune contro il Covid-19 a Houston, in Texas. Su venticinque pazienti critici, dopo un mese di terapia, c'è stato solamente un decesso. Ben venti di loro sono stati dimessi entro un mese: al settimo giorno nove pazienti presentavano un miglioramento e sette erano dimessi, al quattordicesimo 19 pazienti migliorati e 11 dimessi. Non sono stati osservati eventi avversi in seguito alla trasfusione di plasma.

10.12 - "La Serie A ci prova: si parte il 13 giugno". Questo il titolo del Corriere della Sera in apertura della sezione sportiva. Prove tecniche di ripartenza. Ma non è facile fra le preoccupazioni dei presidenti, infuriati con Sky per il mancato versamento dell’ultima rata dei diritti tv, i timori dei medici, a cui viene addossata la responsabilità di un eventuale positivo, la contrarietà dei giocatori a ritiri troppo lunghi e ora i dubbi di molti club che hanno bisogno di un hotel in esclusiva per ricreare la bolla sterile in cui mettere al sicuro la squadra. Ma nonostante tutto il calcio prova a rinascere. E fissa la data della ripartenza nel 13 giugno.

09.35 - Il quotidiano La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina al calcio con il titolo seguente: "Niente abbracci e tifosi finti. La Bundesliga parte e detta le regole". Il campionato tedesco riparte sabato e traccia la rotta per tutti. Vietati gli abbracci, mentre sugli spalti saranno presenti tifoserie finte: viaggio tra norme rigidi e surreali.

09.23 - "Lega di A: pronti per il 13 giugno. Ma non c'è ancora l'ok del governo". Questo il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattia. L'assemblea delle società - si legge a pagina 25 - fissa la data di ripresa del campionato se il governo darà il via libera. Decisivo l'incontro tra il premier, Giuseppe Conte, e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

09.11 - Il quotidiano Il Mattino in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Serie A con il titolo seguente: "Mossa della Lega: via il 13 giugno. Ma decide il governo". La Lega indica la data per la ripresa del campionato in caso di ok del governo: De Laurentiis vuole partire il 20. Sky - si legge a pagina 16 - chiede una riduzione della tranche da 233 milioni. Secca replica da parte dei club: "Rispetti i contratti e paghi".

08.37 - "La Lega: calcio d'inizio il 13 giugno". Questa il titolo che il QS dedica nella sua apertura alla ripresa del campionato di Serie A. "C'è una data ufficiale per la ripartenza - si legge - ora spetta al governo dire sì o no. Vertice decisivo Conte-Gravina". Ma alcuni gruppi di tifosi sono contrari: "No degli ultras alla ripresa", scrive il Quotidiano Sportivo. "È solo per soldi", sostengono le tifoserie organizzate.

08.25 - Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "13 giugno, si gioca!". Sì al protocollo, via agli allenamenti - scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale - e la Lega vota per la ripartenza. In Parlamento una maggioranza dalla parte del calcio, l'ultima parola spetta al governo. Ritiri, ecco le nuove regole. Ultimatum sui diritti tv