LIVE MN - Florenzi-day: il giocatore in arrivo a Milano

10:07 - Dopo le visite mediche di rito, Alessandro Florenzi si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero almeno fino al 30 giugno 2022. Il suo ingaggio dovrebbe essere di 3 milioni.

10:03 - Nella trattativa tra Milan e Roma è stata determinante la volontà dello stesso Florenzi. Il giocatore, infatti, per accelerare l'operazione e approdare in rossonero, ha rinunciato allo stipendio d'agosto (circa 400mila euro).

09:41 - Ricordiamo la formula dell'affare Florenzi: il campione d'Europa si trasferirà al Milan in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro.

09:24 - Florenzi è partito dalla Capitale con destinazione Milano. I tifosi rossoneri sono pronti ad accoglierlo.

Inizia l’avventura in rossonero di Alessandro Florenzi. Seguiremo la giornata del neo esterno del Milan, che si preannuncia particolarmente intensa, tra l’arrivo in città, le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Restate con noi per rimanere aggiornati.