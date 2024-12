live mn Fonseca in conferenza: "Non si vedono tante partite in Serie A di una squadra così offensiva come noi oggi. Mercato? Non è tempo ora"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa.

Segui in diretta le dichiarazioni di Paulo Fonseca nel live testuale di MilanNews.it.

Che partita è stata?

"Contestazione normale. Io capisco perfettamente la reazione dei tifosi. Oggi era un giorno speciale. Ma dobbiamo essere giusti con la squadra: i giocatori hanno fatto tutto per vincere. È mancato solo il gol. Atteggiamento, spirito di squadra, ci sono stati. Siamo mancati di qualità, nelle ultime decisione, gli assist, i tiri, ma tutto il resto no... Voglio essere giusto con la squadra. I ragazzi hanno fatto tutto per vincere".

La preoccupa l'ambiente e la classifica?

"Non siamo nel posto che vogliamo. Stiamo lavorando in una forma onesta".

Sacchi nel 1988 aveva una classifica simile alla sua, Berlusconi lo confermò. Dovrebbe farlo anche con lei la dirigenza?

"Onestamente non ne ho bisogno. Dal primo giorno ho i giocatori con me, ogni giorno mi dimostrano che stanno con me e che credono nelle mie idee".

I tifosi chiedono ambizione. Il mercato può aiutare?

"Penso che la squadra abbia avuto ambizione per vincere la partita. Non si vedono tante partite in Serie A di una squadra così offensiva come noi oggi. La squadra è stata ambiziosa".

Le serve qualcosa a gennaio?

"Non è tempo per pensare a gennaio. Dobbiamo pesnare a lavorare. Al tempo giusto penseremo che si può fare per migliorare la squadra".