Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan.

Come vai via da qui?

"Un po' di dispiacere c'è, volevamo vincere. Ma sono un positivo di natura e cerco di prendere sempre il meglio. Sicuramente ci sono state delle cose positive, quelle negative le analizzeremo. Questa partita fa parte del percorso che ci riserva questa annata. Un pari non è la vittoria, ma avevamo dato tutto quello che avevamo in campo".

Solo in due partite con gol subiti...

"La chiamat della Nazionale mi rende orgoglioso, io cerco di fare il massimo. Merito dei miei compagni, dei miei compagni e del mister. Grazie a loro".

MN - Rabiot ha detto 'due punti persi'. C'era questo mood anche in spogliatoio?

"Il clima in spogliatoio ovviamente non era felice: tutti puntavamo a vincere la partita. Poi ci sono anche gli avversari, ma il nostro obiettivo è vincere: non possiamo essere contenti come se avessimo vinto".

Molto bene sui calci piazzati...

"La preparazione delle pale inattive è importante in settimane e ci stiamo lavorando con grande attenzione".