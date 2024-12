live mn Grosso: "Volevamo fare una partita diversa, non ci siamo riusciti per meriti degli avversari"

Ottima gara del Milan in Coppa Italia: la squadra rossonera demolisce il malcapitato Sassuolo, primo della classe in Serie B, con il netto risultato di 6-1 e si qualifica senza patemi ed eccessivi sforzi ai quarti di finale della competizione dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria che si affronteranno nel corso della prossima settimana. Dalla pancia di San Siro tra pochi minuti prenderà la parola Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi. Amiche e amici di MilnNews.it, restate con noi per seguire in diretta le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo.

Come si trae il meglio da una serata così? "Arrabbiato non sono ma siamo delusi perché avremmo potuto e voluto fare meglio. Abbiamo trovato una squadra che entrata presente e con voglia di qualificarsi. E' stata un'esperienza di tanti ragazzi che si sono meritati questa partita e che rimetterei in campo: metteranno nella loro valigia una grande delusione ma servono per prepararti"

Su Berardi in panchina: "Se fosse andata la partita in un altro modo, forse uno spezzone lo avrebbe fatto. Domenico viene da un infortunio lunghissimo e accavallarlo di minuti non è l'ideale. Abbiamo un obiettivo molto chiaro e ci rifocalizziamo. Questo era un jolly nel mazzo che sicuramente volevamo affrontare meglio"

Cosa ti è piaciuto? "Qualche spunto dentro la partita c'è: non siamo stati bravissimi a mantenere le distanze e levare spazi ai grandi avversari che avevamo davanti. Io tengo quello che abbiamo fatto in negativo e in positivo, sono tutte esperienze che servono per salire di livello"

Quanto ha inciso il campionato? "Poco. Oggi erano tanti ragazzi che avrebbero voluto fare una partita diversa: per tanti motivi, soprattutto per meriti degli avversari, non ci siamo riusciti. Penso che sia un'esperienza giusta da concedere ai ragazzi che hanno vinto a Lecce e si sono meritati questi ottavi. Oggi è stata una partita diversa ma le difficoltà a volte servono e ti aiutano"

Sulla panchina per Moldovan: "Fa parte dei giocatori che sta facendo molto bene in campionato, mi sembrava giusto dare l'opportunità a Satalino per disputare questa gara. Volevo dare l'opportunità ai ragazzi che si sono meritati questo palcoscenico"