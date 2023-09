live mn - Howe in conferenza: "Ci è mancata un po' di fortuna. Noi costretti a difenderci"

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa post pareggio contro il Milan.

È venuto qui per fare una partita difensiva?

"Era importantissimo difendere la porta, ma non era così che avevamo impostato la partita. Abbiamo provato ad aggredire e a spingere, ma non ci siamo riusciti. Siamo sempre rimasti a coprire e alla fine l'abbiamo fatto bene, perché non hanno segnato".

Come ha visto i suoi giocatori?

"Atmosfera parecchio ostile per i nostri giocatori che si affacciavano alla Champions, ma queste nuove esperienze aiuteranno".

Che partita ha fatto Tonali?

"Sandro ha fatto un buon lavoro, era una partita molto emotiva per lui. Nessuno ce l'avrebbe fatta con quel carico emotivo addosso. Credo che abbia fatto bene nel coprire nel primo tempo, ci ha aiutato molto. Ora dobbiamo vedere come lo gestiremo".

Vi è mancata la fortuna?

"Non siamo delusi dal risultato, forse ci è mancata un po' di fortuna. Ci siamo difesi col corpo con i tiri che facevano. Certo per andare avanti in questo torneo dovremo fare meglio, ma non concentriamoci sui lati negativi. Considerate l'atmosfera e l'emozione del'esordio. Miglioreremo e dalla prossima partita vedremo un altro Newcastle".

Sulla difesa

"Penso che la difesa nel suo insieme abbia giocato bene, i difensori centrali sono stati bravissimi ma in generale tutto il reparto difensivo ha lavorato bene".

Obiettivo in Champions?

"Dobbiamo puntare a qualificarci, non so quanti punti serviranno ma i punti in trasferta sono sicuramente preziosi".