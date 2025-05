live mn Loftus-Cheek: "Questa squadra ha grandi potenzialità. Di certo non ci porteremo dietro le delusioni di quest’anno nella prossima stagione"

Post Roma-Milan ha parlato in conferenza stampa giornalisti il centrocampista rossonero, Ruben Loftus-Cheek.

23.33 - Inizia la conferenza stampa

Il Milan non giocherà in Europa il prossimo anno: Qual'è la tua analisi?

"E' veramente difficile la situazione per noi, lo so, e la cosa ci rende tristi. Era un'opportunità finire la stagione con una vittoria e andare in Europa. Noi siamo certamente tristi per il risultato. E' stata una stagione difficile per la squadra, sotto diversi punti di vista".

Più problemi dentro o fuori dal campo?

"A volte ci sono momenti difficili, e in generale ci sono per differenti ragioni. Individuali e non solo. Anche io ho avuto dei problemi. Ho avuto una brutta stagione a livello fisico e mentale".

Parliamo della prossima stagione. Come la vorresti?

“Onestamente, penso che questa squadra abbia grandi potenzialità. Ora si tratta di dimostrare di essere forti a livello mentale e di continuare a crederci Credo davvero che questo gruppo possa raggiungere grandi traguardi. È stata una stagione difficile, ma siamo comunque riusciti a vincere un trofeo e a sfiorarne un secondo, nonostante il momento complicato. La prossima sarà una stagione completamente nuova: ci lasciamo tutto questo alle spalle, lavoriamo duramente in ritiro, ci concentriamo per essere al meglio fisicamente e mentalmente, e tutto può cambiare. Di certo non ci porteremo dietro le delusioni di quest’anno nella prossima stagione”.

23.40 - Finisce la conferenza stampa