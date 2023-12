live mn - Pioli in conferenza: "Fino all'espulsione di Calabria la squadra ha tenuto bene il campo. Vogliamo a tutti i costi restare in Europa"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al Gewiss Stadium dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta.

Perdere così fa male...

"Delusione sì, chiaramente. Volevamo dare continuità ai nostri risultati e questo ko è negativo per il campionato. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, cercando di metterli in difficoltà, ma non siamo riusciti a finalizzare; nel secondo tempo meglio loro, poi l'abbiamo ripresa. L'espulsione di Calabria ha cambiato le cose. Però tre gol subiti...".

Circolo vizioso?

"Fino all'espulsione di Calabria la squadra ha tenuto bene il campo. Abbiamo giocato con energia, con generosità fino alla fine, poi l'espulsione ha cambiato un po' le carte in tavola... Prima recuperiamo i giocatori più soluzioni avremo. Dobbiamo trasformare la delusione di stasera in energia per mercoledì. Vogliamo a tutti i costi restare in Europa".

Come sta Leao?

"Ha fatto un buonissimo allenamento oggi. Domani faremo una partita apposita per lui a tutto campo. Se la situazione sarà buona giocherà".

Come vive il momento?

"Sarei uscito dalla partita con un pareggio con sensazioni abbastanza positive, ma chiaro che con una sconfitta non può essere così".

Si guarda indietro piuttosto che avanti?

"Se non troviamo continuità dei risultati chiaramente non possiamo pensare di recuperare le squadre davanti".

Credi ancora in questo modo di giocare?

"Credo che a livello tattico non abbiamo fatto una brutta partita, magari concedendo qualche occasione in cui non abbiamo difeso bene. La squadra è stata bene in campo".

Gestione dei cartellini non buona?

"Non lo so. Dobbiamo essere più scaltri su questo, abbiamo avuto già 5 espulsioni... Sono ingenuità sulle quali dobbiamo lavorare".