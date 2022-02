LIVE MN - Verso Milan-Udinese: le ultime. Il rinnovo di Leao. Ospite: Giuseppe Pastore. Alle 19 in diretta su Twitch

MilanNews.it

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch

I TEMI E GLI OSPITI

Giornata di vigilia, oggi, per il Milan. I rossoneri, infatti, ospiteranno domani l'Udinese a San Siro: vi aggiorneremo su tutte le ultime di formazione. Non mancherà, ovviamente, un occhio al calciomercato, con le partite di Botman e Renato Sanches attenzionate da tutto il mondo Milan. Ospite speciale della puntata sarà Giuseppe Pastore, giornalista de "Il Foglio" e noto statistico.

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Filippo D'Angelo e Manuel Del Vecchio; conduce Antonello Gioia.

