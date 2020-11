LIVE MN - Verso Napoli-Milan: Rebic dal 1', Calhanoglu dietro Ibra. Leao non convocato

14.30 TONALI VUOLE STUPIRE - Tonali da brividi", scrive Tuttosport in vista di Napoli-Milan. Il giovane centrocampista partirà dalla panchina al San Paolo, ma vuole comunque "stupire Gattuso". Approdato al Milan - scrive Tuttosport - telefonò al suo idolo per chiedere se poteva prendere il numero otto. Come detto, Pioli non lo manderà in campo dall’inizio: per il salto deve diventare più "Ringhio".

14.00 QUANTI TIRI - Guardando a dati e statistiche in avvicinamento alla gara tra Napoli e Milan, in programma domani sera al San Paolo, si può notare come entrambe le formazioni abbiano un importante spirito offensivo. Gli azzurri e i rossoneri, infatti, sono le due squadre di A che sin qui hanno tentato più tiri in porta durante la partita: 19 a match per il Napoli e 17 per il Milan.

13.40 I CONVOCATI DI GATTUSO - Questi i convocati di mister Gennaro Gattuso per la partita di questa sera:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.

13.20 I CONVOCATI DI BONERA - Questi i convocati di mister Bonera in vista della gara contro il Napoli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Rebić.

13.00 PROBABILE FORMAZIONE - Dopo l'infortunio di Rafael Leao in nazionale, sarà Ante Rebic a completare la trequarti dietro a Zlatan Ibrahimovic. Questa, quindi, la probabile formazione per la gara di questa sera contro il Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan torna in campo. Questa volta al San Paolo di Napoli, proprio contro la squadra di Gattuso. La redazione di MilanNews.it vi farà compagnia fino al fischio d'inizio e vi terrà aggiornati su tutte le ultime novità grazie al consueto live testuale. Restate con noi!