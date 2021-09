Liverpool-Milan, tanti rossoneri debutteranno in Champions League domani

Domani per il Milan sarà il grande giorno del ritorno in Champions League. Dopo oltre 7 anni i rossoneri torneranno a disputare una gara valevole per la massima competizione europea per club. Sono tantissimi i giocatori della rosa che non hanno nemmeno una presenza in suddetto torneo. Ecco i dati relativi alla rosa rossonera di questa stagione:

GIOCATORI DEL MILAN CHE HANNO ALMENO UNA PRESENZA IN CHAMPIONS

Maignan, Florenzi, Theo Hernandez, Kjaer, Bakayoko, Castillejo, Brahim Diaz, Giroud e Ibrahimovic

GIOCATORI DEL MILAN CHE NON HANNO NEMMENO UNA PRESENZA IN CHAMPIONS

Tatarusanu, Plizzari, Calabria, Romagnoli, Gabbia, Conti, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré, Bennacer, Kessie, Krunic, Messias, Tonali, Maldini, Saelemaekers, Leao, Pellegri e Rebic