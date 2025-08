Loftus: "Avremo bisogno di tempo: unica via è l'allenamento"

vedi letture

Tra i giocatori più positivi di questa prima metà di preparazione alla stagione del Milan, c'è sicuramente Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto una stagione durissima l'anno scorso, per via degli infortuni, ma quest'anno la dirigenza ha messo subito in chiaro di voler puntare su di lui e anche Massimiliano Allegri ha dato seguito alle parole di Igli Tare mettendolo in campo tre volte su tre dall'inizio, anche ieri quando è stato dato più spazio a chi ha giocato meno. Le risposte in campo sono state molto positive.

Loftus ha parlato a Repubblica: un estratto delle sue dichiarazioni. Le parole di Loftus-Cheek sul lavoro e gli allenamenti a quasi un mese dall'inizio della stagione: "Sta andando molto bene, ci stiamo migliorando, stiamo crescendo. Ovviamente avremo bisogno di tempo come squadra per perfezionare il gioco, e l'unica via è l'allenamento. Ma le sensazioni sono davvero positive"