Loftus-Cheek a Sky: "Sono molto contento al Milan. Dobbiamo allenarci duramente per ridurre il gap del derby"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: "Sono molto contento. Siamo stati bravi a tornare subito in partita. Loro sono stati molto aggressivi, ma abbiamo fatto bene. Sono molto contento del primo gol. Mi sento bene, sto lavorando molto forte. Bisogna continuare a migliore. Ogni partita aumenta la mia fiducia, sono molto contento di essere al Milan".

Sabato c'è la Lazio...

"Sarri è stato un allenatore molto importante per me, è il primo che mi ha dato una grande opportunità al Chelsea e con lui ho fatto una grande stagione. Sarà una bella giornata per me".

Il Milan è l'anti-Inter?

"Dobbiamo lottare ogni partita, siamo solo all'inizio. Dobbiamo allenarci duramente per ridurre il gap del derby".