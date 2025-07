Loftus-Cheek: "Allegri ha vinto così tante cose che non si può fare a meno di guardare a ciò che ha fatto e avere un enorme rispetto”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times, quotidiano di Singapore, uno dei più autorevoli giornali in inglese dell'Estremo Oriente, dove il Milan è atteso per la tournée estiva.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni su mister Allegri: “Sta conoscendo gli altri giocatori a livello personale e sta sviluppando il rapporto con tutti, ma si vede come lavora, è molto intenso. Ha vinto così tante cose, così tanti trofei in passato che non si può fare a meno di guardare a ciò che ha fatto e di avere un enorme rispetto”.

TRATTATIVA PER PUBILL

Nel video pubblicato dopo la mezzanotte da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube un aggiornamento importante viene dato su Marc Pubill, giovane terzino spagnolo dell'Almeria che il Diavolo vorrebbe per completare l'out di destra. Ieri pomeriggio la redazione di MilanNews.it ha anticipato la notizia secondo cui alcuni membri dello staff medico rossonero abbiano incontrato il giocatore in una clinica privata di Barcellona per sottoporlo a dei test fisici preliminari. L'oggetto è stato soprattutto il ginocchio, che l'Atalanta aveva indicato l'anno scorso come causa del fallimento dell'operazione. L'Almeria era al corrente e il Milan voleva avere la certezza di poter avviare una trattativa. Secondo quanto riporta Romano i test hanno dato esito positivo e per questa ragione il club rossonero avvierà le operazioni, partendo dal giocatore e dall'agente. Sullo sfondo rimane in pressing il Wolverhampton, per il momento messo in standby dallo stesso Pubill che aspetta il Diavolo.