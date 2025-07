Loftus-Cheek assicura: "Ogni giorno lavoriamo senza sosta in allenamento e ci assicuriamo di riuscire a performare"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times, quotidiano di Singapore, uno dei più autorevoli giornali in inglese dell'Estremo Oriente, dove il Milan è atteso per la tournée estiva.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sulle possibilità di essere convocato per i Mondiali 2026: "Potenzialmente, ma non è in cima ai miei pensieri. Una buona stagione potrebbe aiutarmi ad arrivarci, ma devo valutare partita per partita. Ogni giorno lavoriamo senza sosta in allenamento e ci assicuriamo di riuscire a performare. Se tutto va bene, la cosa si risolverà da sola”.

UN ADDIO A CENTROCAMPO

Come riportato nella giornata di ieri, il futuro di Tommaso Pobega è ormai segnato: il centrocampista italiano non rientra nel progetto tecnico di Mister Massimiliano Allegri, intento a ricercare profili diversi per il centrocampo del Milan in questa stagione. Pobega infatti, è praticamente un nuovo giocatore del Bologna, voluto fortemente dal tecnico Vincenzo Italiano. Si tratta di un ritorno, dopo la passata e positiva stagione trascorsa in rossoblù terminata con la vittoria in finale di Coppa Italia proprio contro il Milan. Come appreso dalla nostra redazione, il passaggio di Pobeba al Bologna è ormai cosa fatta. Nelle casse rossonere 8 milioni di euro, per quella che sarà una cessione a titolo definitivo.