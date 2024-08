Loftus su Morata: "Con uno così non ti stupisci se arrivano i trofei"

Il Milan sta concludendo la sua seconda tournée estiva consecutiva negli Stati Uniti. Quest'anno i rossoneri sono stati di base a New York e hanno sfidato in amichevole il Manchester City e il Real Madrid (questi ultimi a Chicago): ora manca solo l'ultimo test, il 6 agosto a Baltimora contro il Barcellona. Direttamente dal ritiro della Pingry High School è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek che si appresta a vivere la sua seconda stagione con il rossonero addosso.

Le dichiarazioni di Loftus-Cheek su Alvaro Morata: "E’ un top player, ha vinto tantissimo in carriera e avere un calciatore così può solo aiutarci. Non vedo l’ora di giocare con lui. Alvaro e Giroud sono simili perché hanno vinto tantissimo, hanno esperienza. Nel poco tempo che abbiamo condiviso a Londra, ho capito che Morata è una persona gentilissima e lavora duro: con uno così non ti stupisci se arrivano i trofei. E poi è il capitano della Spagna, porta comunicazione e leadership. Sarà ottimo per noi. Non vedo l’ora che giochi qui e sia un leader per questa squadra”.