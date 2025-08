Loftus sulla tournée: "Molto più delle partite. Viaggio ha rafforzato il senso di unità nella famiglia milanista"

Tra i giocatori più positivi di questa prima metà di preparazione alla stagione del Milan, c'è sicuramente Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto una stagione durissima l'anno scorso, per via degli infortuni, ma quest'anno la dirigenza ha messo subito in chiaro di voler puntare su di lui e anche Massimiliano Allegri ha dato seguito alle parole di Igli Tare mettendolo in campo tre volte su tre dall'inizio, anche ieri quando è stato dato più spazio a chi ha giocato meno. Le risposte in campo sono state molto positive.

Loftus ha parlato a Repubblica: un estratto delle sue dichiarazioni. Le parole di Loftus-Cheek su come è andata la tournée in Asia e Pacifico, a livello di gruppo e di squadra: "Abbiamo vissuto molto più delle partite. Alcuni miei compagni hanno visitato il Children Hospital a Perth. Io, fra le altre cose, ho incontrato i ragazzi dell'Academy AC Milan di Hong Kong. Questo viaggio ha rafforzato il senso di unità nella famiglia milanista. Sono davvero grato di poter conoscere diverse parti del mondo, con diverse culture, e poter giocare a calcio. Abbiamo tanti fan in Asia e Australia. Incredibile, quasi inaspettato, il supporto che ci è stato dato".