Longari: "Con Fofana la parola fine non è stata scritta. Diktat della proprietà rossonera è chiaro"

vedi letture

Questa mattina il collega Gianluigi Longari ha redatto il suo Editoriale su Sportitalia e ha parlato anche del Milan e delle modalità con cui il club rossonero porta avanti le sue trattative. Scrive Longari: "Il diktat della dirigenza condiviso con la proprietà è chiaro. Acquistare gli obiettivi prefissati, ma senza farsi prendere per il collo. Un mantra valido dai discorsi relativi alle commissioni fuori mercato, e che non scade neppure se ci si ritrova a trattare un centrocampista con il contratto in scadenza tra 11 mesi e che il club di appartenenza valuta come se il legame in essere lo mettesse al riparo da sorprese di mercato che sono invece all’ordine del minuto in un’estate come questa".

Il chiaro riferimento riguarda Youssouf Fofana che viene ricercato dai rossoneri da diverso tempo. Longari aggiunge sul mediano francese: "I tempi si stanno dilatando? Sicuramente sì, ma innanzi tutto con Fofana la parola fine non è stata scritta, e poi il lavoro certosino di Fonseca dal punto di vista tattico sta già regalando diversi bonus “pazienza” che anche i tifosi rossoneri".