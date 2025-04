Longhi sul ds del Milan: "Furlani vuole comandare e chi vuole venire deve sottostare a lui"

Il noto giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della stagione fallimentare del Milan, sconfitto anche dall'Atalanta:

Sul direttore sportivo del Milan

"Se non si riesce ad arrivare a definire l'accordo con un direttore sportivo un motivo ci sarà. Evidentemente vengono posti dei paletti a questi direttori sportivi. Siccome Furlani vuole comandare, chiaramente chi fa il direttore sportivo al Milan deve sottostare ai voleri di Furlani che non è un uomo di calcio e non gli viene concessa la disponibilità di un budget per poter operare. Basti pensare che per arrivare a Gimenez il Milan ha dovuto chiedere l'autorizzazione a Elliott in Inghilterra. Per cui un direttore sportivo che spera e pensa di andare al Milan, se si vede tutti questi paletti una pausa di riflessione ce l'ha. Ed è quello il motivo per cui Paratici non ha chiuso col Milan. Di Tare non so il motivo per il quale non si è andati avanti. Ma il direttore sportivo nel vero senso della parola vuole essere colui che decide tecnicamente e calcisticamente le strategie della società, senza entrare nel merito della gestione finanziaria. Per cui è molto difficile trovare un personaggio che si allinei con un personaggio che vuole sempre decidere".