Los Angeles sceglie Doncic: la star Nba testimonial dei Mondiali 2026

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Los Angeles è una delle città dei Mondiali 2026, ospiterà otto partite e ha scelto un testimonial d'eccezione extra calcio. E' Luka Doncic, la star Nba, il campione a cui la città californiana ha assegnato il ruolo di ambasciatore per la 'FIFA World Cup', al via l'11 giugno del prossimo anno. Il fuoriclasse dei Lakers, appassionato di calcio e tifosissimo del Real Madrid, ha sempre ribadito che il basket è la sua vita ma nel suo cuore il pallone occupa un posto speciale.

"Sono sempre stato un tifoso di calcio e non vedo l'ora che inizino i Mondiali per dare una mano a unire persone di culture diverse nella passione per questo sport" la reazione di Doncic alla nomina di ambasciatore da parte di Los Angeles per i prossimi Mondiali. La città californiana ospiterà otto partite del torneo, tra cui l'esordio dei padroni di casa degli Stati Uniti, e Doncic sarà uno dei volti simbolo dei Mondiali a Los Angeles. (ANSA).