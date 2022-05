Lotta Scudetto: le prossime partite di Milan e Inter

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo le vittorie del Milan contro il Verona e dell'Inter contro l'Empoli, nulla è cambiato in testa alla classifica, tranne che manca una gara in meno alla fine. Nella prossima settimana, l'Inter sarà prima impegnata mercoledì 11 maggio nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, poi scenderà in campo per la penultima giornata di campionato in quel di Cagliari domenica 15 maggio alle 20:45; il Milan, invece, giocherà prima: in un San Siro pienissimo, domenica 15 maggio alle 18:00, arriverà l'Atalanta.

MERCOLEDì 11 MAGGIO (Coppa Italia)

Inter-Juventus

DOMENICA 15 MAGGIO (Serie A)

18:00 | Milan-Atalanta

20:45 | Cagliari-Inter