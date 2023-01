Luca Lucci: "Lo Scudetto deve essere un punto di partenza. Ci avete dimostrato cosa siete in grado di fare: tornate a farlo! Chi piange è interista"

MilanNews.it

Luca Lucci, responsabile della Curva Sud, si è così espresso su Instagram sul momento del Milan: "Lo scudetto sul petto per ogni tifoso del Milan e per ogni UOMO che indossi quella maglia deve essere un punto di partenza, l’inizio di un nuovo ciclo in Italia e in Europa che mancava da troppo tempo e non dovrà mai essere visto come un punto di arrivo! Ci avete dimostrato cosa siete in grado di fare con unione spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia! Bene! Tornate a farlo con più cattiveria e determinazione! Secondi in campionato e agli ottavi di Champions, la storia di questa stagione è ancora tutta da scrivere e tutto nelle nostre mani! Testa alta Rossoneri. Sempre. Chi piange è Interista".