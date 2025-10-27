Luka Modric candidato per la "World XI 2025" di FIFPRO

Luka Modric candidato per la "World XI 2025" di FIFPROMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30News
di Francesco Finulli

La FIFPRO ha rivelato i 26 giocatori candidati per fare parte della "World XI 2025", la migliore formazione dell'anno votata dai calciatori stessi. Tra le nomination figura anche il nome di Luka Modric, centrocampista del Milan che ha concluso in estate la sua lunga storia d'amore con il Real Madrid e che anche in rossonero sta fornendo prestazioni di livello clamoroso, nonostante i 40 anni. Di seguito si riportano tutti i calciatori nominati, ruolo per ruolo.

PORTIERI

Alisson Becker (Liverpool, Brazil)
Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgium)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italy)

DIFENSORI

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, England)
Pau Cubarsi (Barcelona, Spain)
Virgil van Dijk (Liverpool, Netherlands)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Morocco)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brazil)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
William Saliba (Arsenal, France)

CENTROCAMPISTI

Jude Bellingham (Real Madrid, England)
Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Belgium)
Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Croatia)
Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
Cole Palmer (Chelsea, England)
Pedri (Barcelona, Spain)
Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)
Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

ATTACCANTI

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, France)
Erling Haaland (Manchester City, Norway)
Kylian Mbappe (Real Madrid, France)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
Raphinha (Barcelona, Brazil)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
Mohamed Salah (Liverpool, Egypt)
Lamine Yamal (Barcelona, Spain)