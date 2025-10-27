Luka Modric candidato per la "World XI 2025" di FIFPRO
La FIFPRO ha rivelato i 26 giocatori candidati per fare parte della "World XI 2025", la migliore formazione dell'anno votata dai calciatori stessi. Tra le nomination figura anche il nome di Luka Modric, centrocampista del Milan che ha concluso in estate la sua lunga storia d'amore con il Real Madrid e che anche in rossonero sta fornendo prestazioni di livello clamoroso, nonostante i 40 anni. Di seguito si riportano tutti i calciatori nominati, ruolo per ruolo.
PORTIERI
Alisson Becker (Liverpool, Brazil)
Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgium)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italy)
DIFENSORI
Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, England)
Pau Cubarsi (Barcelona, Spain)
Virgil van Dijk (Liverpool, Netherlands)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Morocco)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brazil)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
William Saliba (Arsenal, France)
CENTROCAMPISTI
Jude Bellingham (Real Madrid, England)
Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Belgium)
Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Croatia)
Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
Cole Palmer (Chelsea, England)
Pedri (Barcelona, Spain)
Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)
Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)
ATTACCANTI
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, France)
Erling Haaland (Manchester City, Norway)
Kylian Mbappe (Real Madrid, France)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
Raphinha (Barcelona, Brazil)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
Mohamed Salah (Liverpool, Egypt)
Lamine Yamal (Barcelona, Spain)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan