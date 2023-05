Lutto nel calcio tedesco: 15enne muore dopo una rissa scoppiata in un torneo giovanile

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Tragedia nel calcio giovanile. Un 15enne del JFC Berlin è morto oggi a causa delle ferite riportate in una rissa scoppiata durante un torneo internazionale a Francoforte. Il giovane calciatore presentava gravi lesioni cerebrali ed era in coma da tre giorni; a colpirlo è stato un 16enne del settore giovanile del Metz, che è tuttora in custodia cautelare presso la polizia di Francoforte.