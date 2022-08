M. Colombo sul CorSera: "Non è un caso che il Milan abbia deviato la parte di budget dal difensore al trequartista"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non è un caso che il Milan per migliorare la squadra campione d’Italia abbia deviato dall’iniziale proposito di veicolare la maggior parte del budget per il mercato da un difensore (Botman, do you remember?) al trequartista". Scrive Monica Colombo sul Corriere della Sera, che poi approfondisce sul talento belga acquisto dal Bruges: "Charles De Ketelaere è costato 35 milioni, praticamente la cifra richiesta dal Bruges, poco incline a concedere sconti".