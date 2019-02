M. Graziano: "Gli esterni rossoneri devono fare più gol e scaricare più palloni in mezzo, è arrivato un attaccante in stato di grazia"

Mirko Graziano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del momento dei laterali offensivi rossoneri, forse l'unico punto debole in questo buon momento del Milan: "Gli esterni devono incominciare a fare qualche gol in più e scaricare più palloni in mezzo perché è arrivato un attaccante che è in stato di grazia, ma sono convinto che il Milan sia in un buon momento".