M.Orlando: "È mancato Ibra dirigente: non si fa così"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Massimo Orlando, ex calciatore e commentatore. Ecco le sue parole sui momenti di Milan e Juventus:

Milan, che accusa farebbe oggi?

"La società. Se vediamo, è una buona squadra. Manca l'allenatore e soprattutto la società, è mancato Ibrahimovic dirigente, che non si fa così. Tanti giocatori erano presenti con Pioli, e c'era un gruppo che andava bene. C'erano Maldini, Massara, erano tutti i giorni lì. E' colpa della società, meno dell'allenatore, ma anche i giocatori, un po' di dignità...sei al Milan".

Juventus, ultima chiamata per Motta. Chi vedrebbe meglio per il post?

"Credo sia finita tra Motta e la società, ma non ora ma da tempo. Ha voluto fare il fenomeno Motta, se lo fai, devi portare a casa i risultati. Serve ripartire con uno forte, che conosce l'ambiente. Quindi dico Conte. Con i giovani forti, che hanno fame, Conte è l'allenatore giusto".