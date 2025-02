Maignan in difficoltà, Sorrentino: "Stare fuori una o due partite non serve"

L'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino è stato ospite del canale YouTube del giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti e ha parlato del momento difficile che sta vivendo il portiere e capitano rossonero Mike Maignan, culminato con gli errori gravi a Rotterdam contro il Feyenoord e contro il Torino, entrambi arrivati in avvio di gara.

Le parole di Sorrentino su come Maignan può uscire dal suo momento complicato: "Il fatto di star fuori una o due partite non serve: bisogna lavorare ancora di più. In questi momenti io andavo ad allenarmi anche nel giorno di riposo. Esagerazione? No perché dai modo alla testa di non pensare. A questo punto, lui è un campione e deve concentrarsi sul lavoro per limare anche i più minimi particolari per far girare la ruota".