Maignan quarto in Serie A per percentuale di tiri parati
Mike Maignan si sta riassestando nuovamente su livelli alti dopo qualche scivolone di troppo della scorsa stagione: è al quarto posto in Serie A, dopo Svilar, Audero e Carnesecchi per percentuale di parate rispetto ai tiri subiti (80%). I dati dicono che il Milan subisce poco e quando lo fa le conclusioni non sono "facili" come accadeva l'anno scorso, quando gli avversari si ritrovavano a concludere spesso in situazioni favorevoli.
Svilar - 88,2%
Audero - 87%
Carnesecchi - 82,1 %
Maignan - 80%
