Maignan salva la Francia con una parata incredibile. Pavard: "Mike è stato il migliore in campo"

Grande prestazione di Mike Maignan, che ha salvato la Francia con una super parata nel match contro l'Irlanda. I transalpini hanno ottenuto la vittoria grazie al gol di Benjamin Pavard, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a L'Equipe commentando il grande gesto tecnico del portiere del Milan: "La parata di Maignan ci ha permesso di rimanere in partita e non subire errori. Migliore in campo fra me e lui? Dico Mike"