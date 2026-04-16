Malagò: "Allegri futuro ct? Se dico qualcosa viene strumentalizzato. Non rispondo"

Malagò: "Allegri futuro ct? Se dico qualcosa viene strumentalizzato. Non rispondo"
Oggi alle 12:51News
di Enrico Ferrazzi

A margine dell'evento "Il Foglio a San Siro", Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti in merito al possibile inserimento nella sua squadra di un ex calciatore nel caso in cui dovesse diventare il nuovo presidente della FIGC: "Non ho in mente nessuno, vi dò la mia parola d'onore. Penso che come tutte le federazioni hanno coinvolto un ex atleta. Credo sia doveroso". 

Sul fronte del nuovo ct, invece, viene fatto sempre con più insistenza il nome di Massimiliano Allegri nel caso in cui Malagò dovesse vincere le elezioni del prossimo 22 giugno: "Se mi piacerebbe lavorare con Max Allegri? Se dico qualcosa viene strumentalizzato. Non rispondo, credetemi che non ho sentito nessuno".