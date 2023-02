Maldini a Calabria: "Questa è una medaglia che dono ancora con più piacere perché è per un ragazzo che è nato nel nostro settore giovanile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Questa è una medaglia che dono ancora con più piacere perché è per un ragazzo che è nato nel nostro settore giovanile, arrivato a soli 11 anni e devo dire che questo è un grande orgoglio per chi ha fatto una strada simile alla tua. Sei il numero 66 nella classifica delle presenze nella storia del Milan e ad una presenza ci sono 4 leggende come Battistini, Rijkaard, Van Basten e Bonera. Complimenti!". Con queste parole, Paolo Maldini ha celebrato a Milanello le 200 presenze con il Milan di Davide Calabria