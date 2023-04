Maldini e la chiamata di Ancelotti: "Ci vediamo a Istanbul, sì?"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Paolo Maldini è intervenuto in videochiamta con i tifosi rossoneri di Kiev. La Repubblica ha riportato le sue parole (raccolte QUI integralmente da MilanNews.it). In particolare il direttore dell'area tecnica rossonera ha rivelato un retroscena con l'ex allenatore Carlo Ancelotti ora al Real Madrid, verificatosi subito dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions: "Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul (dove si giocherà la finale di Champions, ndr).