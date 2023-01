Maldini: "Non ci scostiamo dalla linea della sostenibilità. In questo mercato non faremo niente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulla questione mercato e la linea della sostenibilità, Paolo Maldini si è apresso così ai microfoni di Mediaset: "Da questa linea non ci scostiamo perché ci siamo dati una direzione sostenibile. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, abbiamo ancora quattro competizioni da giocare e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente".