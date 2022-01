Maldini: "Non possiamo pensare al Milan di Berlusoni, noi dobbiamo essere sostenibili"

Il DT rossonero Paolo Maldini, intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Roma, ha parlato del progetto rossonero: "L’anno scorso ho provato a spingere un po’ l’idea di arrivare al titolo ma era un po’ un azzardo. Nel calcio e nella vita molte volte devi cercare di mirare al massimo, solo avendo obiettivi molto grandi puoi arrivare al massimo. All’inizio di quest’anno io ridevo perché non ci davano neanche tra le prime quattro, sapevo che eravamo più forti dell’anno scorso anche perché i giocatori giovani dell’anno scorso hanno un anno in più di esperienza e quindi è chiaro che un miglioramento ci doveva essere. Non possiamo pensare purtroppo al Milan di Berlusconi, e dico purtroppo perché il Milan di Berlusconi prendeva i migliori calciatori al mondo e invece questo Milan deve essere sostenibile. Non aspettatevi colpi da parecchi milioni. Cercheremo di essere sempre sostenibile perché questa è la missione che ci è stata data dalla nostra proprietà”.