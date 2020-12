Paolo Maldini nell'intervista rilasciata alla Rai, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Affronta tutto di petto. Era arrabbiato perché era vicino al rientro. I problemi muscolari riguardano tutti, soprattutto in epoca covid e chi lo ha avuto hanno sofferto non solo per la malattia, ma anche gli impegni ravvicinati”.