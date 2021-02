Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha parlato dei rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, sottolineando che i dialoghi sono continui ma che al momento non ci sono novità di sorta: "Con i tre in scadenza, ci aggiungo anche Zlatan, abbiamo colloqui settimanali, non ci sono in questo momento grandi novità da raccontarvi".